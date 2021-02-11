لؤي صلاح مدربا لكرة أربيل

2021/02/11 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / سمت الهيئة الإدارية لنادي أربيل المدرب الشاب لؤي صلاح مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل الصربي رادان.وتم تسمية لؤي صلاح مدربا للفريق بعد جلسة من المفاوضات انتهت باتفاق الطرفين واختير المدرب الشاب أسامة علي مدربا مساعدا.وسيقود لؤي صلاح فريق اربيل في المباراة المقبلة أمام الزوراء في ملعب الشعب في الجولة التاسعة عشر من الدوري في اختبار صعب.يشار إلى أن لؤي صلاح سبق وأن مثل فريق اربيل لاعبا وحصل معه على لقب الدوري وتوج هدافا للدوري./انتهى

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