بايرن ميونخ الألماني يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه

2021/02/11 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب “المدينة التعليمية” في مدينة الريان القطرية.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

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