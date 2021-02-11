القبض على 7 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في الدنمارك

2021/02/11 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الدنماركية القبض على سبعة أشخاص يشتبه في محاولتهم تصنيع المتفجرات والتخطيط لهجمات إرهابية.

وعلى صعيد متصل، قالت وسائل الإعلام الألمانية إن السلطات ألقت القبض على 3 سوريين في ألمانيا والدنمارك، صودرت في حوزتهم مواد كيميائية ومنشورات مؤيدة لداعش، ويشتبه بإعدادهم لتنفيذ هجوم إرهابي.

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