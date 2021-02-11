(عراق آيدل) بين كشف المواهب والاختلاف على اختيار الحكم

2021/02/11 | 23:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثنى النهار أي مسابقة تفتح باب المشاركة لكشف المواهب والقفز بها نحو تحقيق جزء من طموح صاحبها شيء اكثر من رائع، أطلقت شبكة mbc قبل اعوام عدة برامج لكشف المواهب سيما الغنائية والموسيقية، (اغلب البرامج مستنسخة من شركات ومحطات غربية ليس من اختراع الــ mbc).بعد توقف لثلاث سنوات تقريبا اطلق برنامج (عراق آيدل) بنسخة …

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