انتصار الحبّ - نادية خلوف

2021/02/11 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف تخيّل الإنسان الحبّ بطريقة تتسبب الألم، و أتت الآساطير بقصص الحبّ، وسمت آلهة للحبّ .



قد يكون الحبّ أحياناً أعمى كما يقولون، وقد نكون نحن جاهزين له فنقع فيه مع أوّل نظرة، أو رغبة دون أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون، قصص الحبّ التي قرأناها مليئة بالتضحية و الدّموع , تعلمنا أننا مع الحبّ سوف ندخل في العواطف و الشجون .



تقول بطلة إحدى الأساطير على لساني: خلقت من أجل الحبّ، كان مصيري كان مرتبط بطفل ا ......





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