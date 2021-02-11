مراجعات و أفكار -٣ - محمود يوسف بكير

2021/02/11 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير قرأت ‏مؤخرا عدة مقالات على موقع الحوار وكنت أود أن أعلق عليها بشكل مباشر ولكن لمعرفتي السابقة برد الفعل العنيف والشتائم التي قد نتعرض لها دون داع من قبل الزملاء المركسيين كتاب تلك المقالات فقد رأيت أن أعلق عليها على صفحتي دون ذكر أسماء الكتاب حتى نبتعد عن شخصنة الموضوع لأن ‏هدفنا في النهاية هو توضيح الحقائق من خلال ما هو حاصل بالفعل في واقعنا المعاش وفيما يلي نقد هادئ ومفتوح للحوار دون شتائم للفكر ......





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