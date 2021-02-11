مقتل وإصابة ثلاثة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق

2021/02/11 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل واصابة ثلاثة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في الشرطة الاتحادية استشهد مساء اليوم واصيب اثنان اخران بصد تعرض داعشي في داقوق".

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