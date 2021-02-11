بن زايد مستقبلاً برهم صالح: حريصون على تحقيق استقرار أمن العراق ووحدته/ موسع

2021/02/11 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى دولة الامارات العربية اليوم الخميس.وقالت وكالة الانباء الاماراتية /وام/ ان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان استقبل اليوم الرئيس صالح الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة".ورحب بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطىء في إمارة أبوظبي بزيارة الرئيس صالح متطلعا إلى أن تسهم زيارته في تنمية العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المتبادلة".وهنأ صالح بن زايد في بداية اللقاء بحسب /وام/ حكومة وشعب الامارات بنجاح وصول /مسبار الأمل/ إلى كوكب المريخ" مؤكدا أنه "إنجاز تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب وتمنى لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاحات".وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".واطلع صالح بن زايد "تطورات الأوضاع على الساحة العراقية ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية".وأكد ولي عهد أبو ظبي "حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق".وشدد بن زايد على "العمق العربي الإستراتيجي للعراق" مؤكدا أن "العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك".وأعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس صالح لما أبداه من مشاعر فخر واعتزاز طيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات لكل العرب من خلال نجاح وصول مسبار الأمل في مهمته التاريخية إلى مدار المريخ".كما تناول الجانبان "مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية"./انتهى8

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