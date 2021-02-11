حضور النساء في ميادين العلوم ما زال ضئيلا في العالم

2021/02/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – لا يزال حضور النساء ضئيلا في مجال الأبحاث في العالم، كما أنهنّ يبقين أقلية في القطاعات العلمية، ما قد يمنعهن من “اغتنام فرص وظائف الغد”، وفق ما حذرت دراسة أصدرتها منظمة اليونسكو.ولا تمثل النساء سوى 28% من حائزي شهادة في الهندسة و40% من حائزي شهادة في المعلوماتية، و22% من […]

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