توقعات بتراجع عجز الموازنة الأمريكية لـ2.3 تريليون دولار خلال 2021

2021/02/11 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن تسجل موازنة الولايات المتحدة عجزاً قدره 2.3 تريليون دولار في السنة المالية 2021.

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