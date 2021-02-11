محدث.. النفط يتراجع عند التسوية للمرة الأولى في 9 جلسات

2021/02/11 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 9 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور تقرير أوبك.

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