2021/02/11 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٥-;- - علاقة اللغة بالواقع ؟الكاتب المسرحي والشاعر أرمان غاتي Armand Gatti، أورد هذه العبارة " هل كلمة كلب تنبح " في إحدى نصوصه بخصوص محرقة اليهود من قبل النظام النازي.



ففي معسكر أوشفيتز Auschwitz، كان النازيون يختارون مجموعة من اليهود يسمونهم سوندركومانوس Sonderkommandos أي الفرقة أو الكوماندو الخاص، ويوكلون لهم مهمة المساعدة في إخراج الجثت من حجرات الغاز وقص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاقة اللغة بالأشياء - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاقة اللغة بالأشياء - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).