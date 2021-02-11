الحركة الاجتماعيّة بين القمع السّافر والتّحايل الخادع - عمار عمروسية

2021/02/11 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمار_عمروسية يبدو أنّ شتاء الغضب في بلادنا ماضٍ نحو تجاوز التّقويم التّقليدي المتعارف عليه وتثبيت نفسه – الغضب- ضمن السّمات الأساسيّة القارّة في المشهد العامّ المضطرب.



فإطلالة الحراك الشعبي بجميع فعالياته العفويّة منه والمنظّمة رغم وتائره المتباينة استعصى على جميع محاولات الخنق والاحتواء.فبؤر الاحتجاج تتناسل ودوائر الغضب تتّسع مع كلّ يوم جديد متحدّية آلة البطش والتّنكيل مسقطة رهان الحكومة على عامل الوق ......





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