مقتل وإصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق

2021/02/11 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل واصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية استشهدا مساء اليوم واصيب اثنان اخران بصد تعرض داعشي في داقوق".

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