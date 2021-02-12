2021/02/12 | 00:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ال نهيان يستقبل صالح في زيارة رسمية للامارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ال نهيان يستقبل صالح في زيارة رسمية للامارات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ال نهيان يستقبل صالح في زيارة رسمية للامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).