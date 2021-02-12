2021/02/12 | 00:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – المركز الخبري الوطني فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بهدف على تيجريس المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.وسجل بنيامين بافارد هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 59، بعدما ألغى الحكم هدفا قبله سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 18.وفاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايرن ميونخ بطل كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تأريخه المركز الخبري الوطني.

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