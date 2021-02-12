البيشمركة تتسلم 3 اطنان من المساعدات الطبية

2021/02/12 | 00:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان مساء الخميس، فريقا من منظمة السلام الخيرية الدولية.

وشكر نائب رئيس الاقليم خلال اللقاء المنظمة الدولية على المساعدات الطبية التي قدمتها لقوات البيشمركة والتي تمثلت في 3 اطنان من الادوية، مؤكدا ان المنظمة دوما كانت داعمة ومساندة لاقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث عملية الاصلاح في قوات البيشمركة، كما اتفق الجانبان على ضرورة زيادة التنسيق لاتمام هذه العملية بشكل اسرع لتنظيم قوة عسكرية موحدة في الاقليم.

وبحث الجانبان اخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق، معربين عن الامل في حل المشكلات لان خلاف ذلك يعمق الازمات ولا يخدم الاستقرار خاصة وأن خطر تنظيم داعش لا يزال قائما.

PUKmedia

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