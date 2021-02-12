داعش يهاجم الشرطة الاتحادية في كركوك

2021/02/12 | 00:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيون من تنظيم داعش مساء يوم الخميس مقرا للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وقال ادريس حاجي عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ارهابيي داعش هاجموا مقرا للشرطة الاتحادية بين قريتي عرب كوي والبومحمود في منطقة الكاكائيين في كركوك، مشيرا الى استشهاد 3 من عناصر الشرطة واصابة عنصر رابع.

واضاف ان الاشتباكات مستمرة بين الشرطة الاتحادية والارهابيين، لافتا الى استخدام الشرطة للمروحيات لكن الاشتباكات لم تحسم بعد، مشيرا الى ان هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر في هذه المنطقة.

PUKmedia / خاص

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