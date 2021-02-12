محمد بن زايد والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

2021/02/12 | 00:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال استقباله اليوم الخميس، برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، تعزيز التعاون بكافة المجالات بين البلدين.وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، …

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