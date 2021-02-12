عصائب أهل الحق تعلق بشأن التدخلات التركية 'الصارخة': اتخذوا موقفا!

2021/02/12 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت حركة عصائب أهل الحق، الخميس، رفضها التواجد التركي على الأراضي العراقية، مشيرة إلى ان موقف إقليم كوردستان مداهن للجانب التركي، مطالبة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالمضي في قانون اخراج القوات الأجنبية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، سعد السعدي، في تصريح صحفي تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (11 شباط 2021): "موقفنا من الاعتداءات التركية وأعللناها بشكل واضح وصريح ونجدد اليوم موقفنا الرافض لهذا التواجد التركي على أرض العراق".

وأضاف السعدي، كما "نرفض الاعتداءات التركية المستمرة والتي تعتبر خرق السيادة العراقية"، مبينا ان "موقف الحكومة ضعيف اتجاه هذه القضية واتجاه هذا التواجد، ولم نسمع موقف من الحكومة العراقية اتجاه التدخلات الصارخة واليوم الجانب التركي يمارس عمليات غير مشروعة وغير قانونية، وهناك اعتداءات ودماء تراق من قبل الجانب التركي".

وتابع: "لم نقبل ولن نسمح بهذه التجاوزات، وعلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن يتخذا موقفا جادا وصريحا، وعليهم أن يمضوا بقانون اخراج القوات الأجنبية، الذي لم يتحدث فقط عن القوات الأميركية بل القوات التركية ايضا".

وأردف انه "حتى إقليم كوردستان موقفة ضعيف بل مداهن للجانب التركي، وعلى الحكومة ان تحسم القرار بشان هذا التواجد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل قائد القوة الخاصة التي دخلت ضمن العملية العسكرية التي اطلقتها انقرة اخيرا ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني داخل العراق.

ونشر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، (10 شباط 2021) رسالة تعزية حول مقتل احد الجنود الاتراك، قدم فيها تعازيه باسمه واسم كافة عناصر الوزارة لذوي القتيل وجميع أبناء الشعب التركي.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح، في منطقة عمليات (مخلب النسر 2) شمالي العراق.

وأضافت في بيان، أن مقتل الجنديين وإصابة الآخرين، جاء نتيجة اشتباكات اندلعت مع مسلحي منظمة "بي كا كا" في منطقة كاره.

وتحدثت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جندي ثالث، متأثرا بجراحه بعد إصابته على يد مسلحي منظمة (بي كا كا)، الأربعاء، في إطار عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وقالت الدفاع في بيان، الخميس، إن جميع محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ الجندي المصاب باءت بالفشل، ليرتفع بذلك عدد القتلى الأتراك إلى 3.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق جراء الحادثة، راجية الرحمة "للشهيد"، والصبر والسلوان لذويه وكافة عناصر القوات المسلحة والشعب التركي.

من جانبه كشف حزب العمال الكردستاني لـ NRT عربية، عن "مقتل 9 جنود اتراك اضافة الى قائد عسكري في الجيش التركي".

وأضاف الحزب (11 شباط 2021)، أن "هذه الخسائر جاءت خلال المواجهات الجارية في جبل (كاره)"، مؤكدا أن "الخسائر الحقيقية للجيش التركي اكبر مما يتم اعلانه من قبل الدفاع التركية".

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