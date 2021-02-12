تدمير انفاق ومضافات بصحراء جزيرة الانبار

2021/02/12 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دمرت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وقوات الجيش والحشد انفاقا ومضافات بصحراء جزيرة الانبار .وذكر بيان للاستخبارات ان مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة وبمشاركة قوة من اللواء ذاته ومن حشد حديثة قامت بتنفيذ عملية نوعية في منطقة الصبخة بصحراء جزيرة الانبار اسفرت عن تدمير ٤ انفاق و٤ مضافات للدواعش وحرق عجلتين نوع بيكب تستخدم لنقل العناصر الارهابية وتجهيزاتهم ./انتهى9

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