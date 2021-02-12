استشهاد واصابة خمسة من الشرطة الاتحادية جنوب كركوك

2021/02/12 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية واصابة اثنين اخرين في تعرض لعناصر داعش استهدف احدى نقاطهم جنوب كركوك .وقال مصدر امني :"ان عناصر من داعش هاجموا نقطة للواء العشرين التابع للفرقه الخامسة في الشرطة الاتحادية في قرية عرب كوي شرق قضاء داقوق جنوب كركوك ، مما ادى لاستشهاد واصابة خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية"./انتهى

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