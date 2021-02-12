شرطة ديالى توضح حقيقة تحرك عدداً من الافواج واستبدال قواطع المسؤولية في المحافظة

2021/02/12 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، حقيقة تحرك عدد من الإفواج واستبدال قواطع المسؤولية في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة ديالى تنفي نفياً قاطعاً ما تداولته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حول تحريك عدداً من افواج الطوارئ واستبدال قواطع المسؤولية بالمحافظة".واضافت أن "قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، يدعو جميع القائمين على هذه الصفحات الاخبارية والاعلامين بالاعتماد على المصادر الرسمية في انتقاء الخبر قبل نشره".

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