محدث- الصعود يغلب على الأسهم الأمريكية.. و

2021/02/12 | 00:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسيا جديداً، مع إعلان نتائج أعمال وبيانات اقتصادية.

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