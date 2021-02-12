2021/02/12 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "والت ديزني" أرباحاً بعكس توقعات المحللين خلال الربع المالي الأول من 2021، مع زيادة قوية في مشتركي خدمة "ديزني بلس".

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