التعاون بين المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة حزب البعث في العراق للإطاحة بسلطة 14 تموز في 8 شباط عام 1963 - عادل حبه

2021/02/12 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه إعداد عادل حبهيحتل موضوع العلاقة بين المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بهدف الإطاحة بسلطة 14 تموز والتمهيد لإنقلاب البعث في 8 شباط عام 1963 مساحة واسعة في بحوث ومؤلفات ومقالات الكثير من الباحثين والمؤلفين من شتى البلدان.



وهناك العشرات بل المئات من الكتب وبلغات متعددة تتناول هذا الحدث الخطير، ليس في تاريخ العراق، بل وفي العالم في ذروة إشتداد حمى الحرب البا ......





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