الحركة الأسيرة الفلسطينية وبشائر القاهرة - جواد بولس

2021/02/12 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس الحركة الأسيرة الفلسطينية، وبشائر القاهرةما زلت أشعر، قبل كل زيارة لأسرى الحرية الفلسطينية في سجون الاحتلال، برهبة تذكّرني ببدايات عملي قبل أربعين عامًا؛ فقبل النوم أراجع ترتيبات الدخول إلى السجن المعني وأعدّ رئتيّ لرحلة عذاب صغيرة بعد أن أعياهما الزمن وصارت قدرتهما على إكمال الشهيق، حتى في حالة جهد بسيط، مهمّة عزيزة وشاقة.



وفي الصباح أحدّث نفسي وأهيّئها لحوار أريده بين صديقين وأتعمد ......





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