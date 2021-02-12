مسؤول عراقي: تركيا تقوم بشبه احتلال لشريط حدودي داخل أراضينا

2021/02/12 | 05:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر إن تركيا تقوم "بشبه احتلال" للشريط الحدودي داخل أراضي العراق.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تلتزم فيه تركيا بالاتفاقيات المبرمة مع بغداد بشأن بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية.



وقد أطلقت أنقرة عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق، منتهكةً بذلك الأعراف والقوانين الدولية.

رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر

وقال آل حيدر في حديث مع قناة "السومرية" العراقية الخميس: "هناك اتفاقية مع الجانب التركي أُبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة.



لكن الجانب التركي لم يلتزم بها".

وأكد أن الجانب التركي "يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية".

يأتي هذا بينما قصف تركيا الأربعاء قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية.



وقد استهدفت ترميا جبل كاري، شمالي محافظة دهوك، بعدة صواريخ من طائرات حربية تركية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالا جويا في الجبل بعيد القصف الجوي.

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في شمال العراقي (أرشيفية)

كما اندلعت اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وبين الجنود الأتراك في نفس المكان الأربعاء.

يذكر أن تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة.

كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

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