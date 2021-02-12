قوة من الحشد تصل الى كركوك لرفض تسليم مقر أمني الى جهة حزبية

2021/02/12 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني، أن قوة من الحشد الشعبي وصلت إلى كركوك لرفض تسليم مقر قيادة العمليات في المحافظة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد الاتفاق من قبل الحكومة المركزية والاقليم على عودة الديمقراطي الى كركوك.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، مساء أمس الخميس، 11 شباط 2021، ان قوة من الحشد الشعبي وصلت إلى محافظة كركوك على خلفية الأنباء عن تسليم مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث ترفض تلك القوة تسليم المقر للحزب الكوردي.

وكان المجلس العربي في كركوك أكد في بيان أمس، أنه "ترددت في الأيام الماضية أخبار عن صدور قرار حكومي بتسليم بناية (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) في كركوك إلى الجهة السياسية التي كانت تشغله قبل تطبيق (خطة فرض القانون)"، وعبرت عن رفضها تسليم هذا المبنى لهذه الجهة السياسية لعدة أسباب".

وأضاف البيان أن الأسباب هي ان " المبنى الذي تطالب به هذه الجهة السياسية سبق وان عثرت القوات الاتحادية فيه على جثث لمواطنين أبرياء تمت تصفيتهم قبل 16/10/2017 بأيام قليلة حسب تقارير الطب الشرعي ونخشى أن تكون لمواطنين مغيبين من أبناء المكون العربي ، ومن ثم تم اخفاء هذه الجثث في مجارير المياه الثقيلة ( المنهولات ) وهذا يدل على إن هذه الجهة السياسية كانت تستخدم هذا المبنى في ذلك الوقت لأعمال غير سياسية فيها انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابع ان "هذا المبنى تم إنشاؤه تجاوزا على ارض تابعة للدولة تم الاستيلاء عليها من قبل هذه الجهة السياسية قبل خطة فرض القانون، كما ان عودة هذه الجهة السياسية للعمل السياسي مرة أخرى في هذا المبنى يسبب استفزاز لمشاعر المواطنين في محافظة كركوك ويهدد بقيام حركات احتجاجية تعكر صفو السلم الأهلي المترسخ بين أبناء المحافظة الآن".

وطالب المجلس العربي كافة الجهات الأمنية والقضائية بفتح ملف الجثث المجهولة الهوية التي تم العثور عليها في هذه البناية قبل 16/10/2017، والتحقيق في الأعمال التي كانت تمارسها هذه الجهة السياسية في هذه البناية آنذاك، كما طالب هيئة النزاهة أن تثبت نزاهتها وتفتح تحقيق عاجل عن عائدية الأرض وكيف تم التجاوز عليها من قبل هذه الجهة السياسية .

ر.إ

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