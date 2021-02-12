(ما لا تقوله كتب الاقتصاد) تحرير: د.غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - محمد عادل زكى

2021/02/12 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عادل_زكى حلقة نافذة المؤشر: "ما لا تقوله كتب الاقتصاد".تحرير: د.



غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-----------------------------لقاء مع الدكتور محمد عادل زكي – مفكر مصري – من أبرز مجددي علم الاقتصاد السياسي في العالم العربي.



هو الأب الروحي لتيار مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي وهو تيار هدفه إحياء الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي ٬-;- وتصحيح مقياس القيمة بعد أكثر من مائتي عام من ع ......





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