الجبهة الاجتماعية المغربية عنوان رديء لمرحلة صعبة - حسن أحراث

2021/02/12 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث عشية الذكرى العاشرة لانتفاضة 20 فبراير المجيدة، أطلت علينا الجبهة الاجتماعية المغربية ب"مشموم" (BOUQUET) من "المهام" لا يرقى الى مستوى التضحيات النضالية الراهنة لبنات وأبناء شعبنا (رفقته هذا "المشموم" العجيب)."من الخيمة خرج مايل".



بالفعل، التشكيلة السياسية للجبهة تدل عليها.



وانتظار تفاعل قوي من طرفها رهان غير موفق.



وتناول هذا الموضوع ليس من باب الإساءة الى مكونات الجبهة، فهذه الأخيرة تسيء الى ......





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