مقتل وإصابة 4 منتسبين في الشرطة الاتحادية في كركوك

2021/02/12 | 08:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بمقتل واصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق في كركوك....

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