الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثانية (2/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/12 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018قراءة في تجربة تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديدحقائق ووقائع ونتائجتمهيد:إن تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد جاء تحت عناوين ومصطلحات عديدة، واختلطت فيه أوصاف ثورية، وأوصاف مشبوهة.



ولأن تنفيذ المشروع حصل تحت دخان الحراك الشعبي في كل من تونس ومصر وليبيا وسورية.



وحصلت فيها تحركات شعبية جريئة حصلت بشكل غير مسبوق في تلك الأقطار رُفعت فيها شعارات وهتافات ضد ظ ......





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