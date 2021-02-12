الامن النيابية: تركيا تقوم بشبه احتلال لشريط حدودي داخل العراق

2021/02/12 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية محمد رضا ال حيدر،الجانب التركي بالقيام بـ"شبه احتلال" لشريط حدودي طويل داخل الاراضي العراقية، فيما اعت...

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