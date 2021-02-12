وصول وفد البابا فرنسيس إلى مكتب السيد السيستاني

2021/02/12 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد البابا فرنسيس إلى مكتب المرجع الأعلى في العراق السيد السيستاني في النجف الاشرف، إستعدادًا للقائهم التاريخي مطلع الشهر المقبل....

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