2021/02/12 | 09:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الخميس، عن مواجهتين صعبتين لقطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد.وجاءت قرعة دور الثمانية كالتالي: – إيفرتون يستضيف مانشستر سيتي – بورنموث يستضيف ساوثهامبتون – ليستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد – تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 20 و21 مارس المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرعة صعبة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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