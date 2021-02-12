2021/02/12 | 09:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة من مكافحة إجرام محافظة واسط، اليوم الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل على إثر خلافات مالية.وذكرت المديرية في بيان، ان “قسم مكافحة اجرام واسط القى القبض على متهم قام بقتل شخص بواسطة مسدس ورميه على مشارف طريق نعمانية دبوني وذلك لوجود مبالغ مالية بذمته الى المجنى عليه”.واضاف البيان انه “تم تدوين اقواله قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406ق ع لينال جزائه العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم قتل مواطن إثر خلافات مالية في واسط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم قتل مواطن إثر خلافات مالية في واسط) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم قتل مواطن إثر خلافات مالية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).