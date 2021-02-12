تفاصيل جديدة بشأن المحكومين بقضايا الإرهاب من الفرنسيين في العراق

2021/02/12 | 09:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع السفير الفرنسي في العراق برنو أوبير القضايا الخاصة بالم...

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