2021/02/12 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت وزارة الدفاع، العثور على مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في الانبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع الفوج الرابع اللواء المشاة الالي الثامنة تمكنت من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في منطقة معيشر ضمن صحراء الشامية بالانبار”.واضافت، انه “ضبط بداخله ١١عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل الغام ضد الدروع “، مبينة ان “مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.انتهى/25

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