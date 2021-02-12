الديمقراطي: لا علاقة لنا بصراع الأتراك وحزب العمال الكردستاني

2021/02/12 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …نأى الحزب الديمقراطي الكردستاني بنفسه عن التوترات والاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

وذكر لمتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان تلقته /المعلومة/، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا علاقة له بالخلافات والتوترات بين هذين الجانبين”.

واضاف ان “العمال الكردستاني هو السبب في جر الجيش التركي الى داخل الاقليم، ونقل اليه التعقيدات والتخريب وعدم الاستقرار”.

وكان الجيش التركي قد أطلق أمس الخميس حملة عسكرية جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كردستان.انتهى/25

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