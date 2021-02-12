إحصاء لعدد الأشخاص المطعمين ضد كورونا حول العالم.. هذه الدول في الصدارة

2021/02/12 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، بأن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي المستجد في العالم تجاوز 159.3 مليون شخص.وتوصلت الوكالة، بحسب تقرير، بتتبع البيانات من السلطات المختصة والخبراء ووسائل الإعلام، إلى أن نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم تزيد عن 2٪ من سكان الأرض، الذين يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان عددهم حتى منتصف عام 2020 بنحو 7 مليارات 795 مليون شخص.وجرى في المتوسط ​​خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 6 ملايين عملية تطعيم، فيما تجاوز عدد الملقحين في 3 فبراير لأول مرة عدد المصابين بفيروس كورونا.وسجل إجمالا منذ بداية الوباء إصابة 107.8 مليون شخص، وتوفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصاء لعدد الأشخاص المطعمين ضد كورونا حول العالم..



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