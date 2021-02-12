إيقاف الكثير من العمليات الانتحارية خلال تأمين زيارة الإمام الهادي (ع)

2021/02/12 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية، فيما اشارت الى تنفيذها عمليات لتأمين زيارة الامام الهادي( عليه السلام) .وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي بحسب الوكالة الرسمية، إن “جميع العمليات الامنية التي جرت وتجري هي عمليات نوعية بالجهد الاستخباري الذي بدات قيادة العمليات المشتركة بالعمل عليه”، مبيناً ان “هناك عملاً نوعياً ومعلومات في غاية الدقة والخطور عن عصابات داعش الارهابية”.واضاف ان “هناك دقة في اصطياد الاهداف وبمتابعة وملاحقة العصابات الارهابية مع ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية في الفتره المقبلة والفترة اللاحقة”.وتابع الخفاجي ان “قيادة العمليات المشتركة نفذت عملاً كبيراً لتأمين زيارة الامام الهادي (علية السلام) من خلال سلسة عمليات عسكرية واستخبارية في مختلف قواطع العمليات”.ويشهد قضاء سامراء في (الثالث من رجب) من كل عام هجري، توافد المئات من الزوار إلى مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي.انتهى/25

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