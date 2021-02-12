محافظة عراقية تسجل هزة أرضية بقوة 5 درجات

2021/02/12 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت هيأة الأنواء والرصد الزلزالي، الجمعة (12 شباط 2021)، تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في محافظة السليمانية، شمالي البلاد.

وقالت الهيأة في تقريرها الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 12/ شباط / 2021 في محافظة السليمانية".

واضافت ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 1:10:43 صباحًا وقد بلغت قوتها ( 5) درجات في شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشسارت الهيأة، إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيأة بحسب تقرير الهزة، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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