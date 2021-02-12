زلزال بقوة 4.5 يضرب شمال تركيا

2021/02/12 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجرالجمعة (12 شباط 2021)، ولاية قسطموني شمال تركيا.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن "الزلزال وقع وسط الولاية في تمام الساعة 06.37 بالتوقيت المحلي، 03.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 6.95 كم".وافادت وسائل إعلام تركية، بانه "لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة".

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