صالح وولي عهد أبوظبي يبحثان دعم الحوار وتخفيف التوترات في المنطقة

2021/02/12 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أهمية دعم الحوار وتخفيف التوترات في المنطقة وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني فيها.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية وتلقته (بغداد اليوم)، فإن "صالح، التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارة عمل أجراها سيادته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والبلد الشقيق، وضرورة تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان، أن "الرئيس، هنأ قيادة دولة الإمارات وشعبها، بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، معتبراً ذلك إنجازاً علمياً رفيعاً، ومبعث اعتزاز شعوب المنطقة، متمنياً للقيادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار".

وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحوار وتخفيف التوترات، وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني في المنطقة ودعم التنمية لشعوب المنطقة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "الشيخ محمد بن زايد أعرب عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية برهم صالح، لمشاعره الطيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات، وأكّد حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ومصالحه، ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق".

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