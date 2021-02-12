قوات مدعومة امريكيا تختطف امرأتين من مخيم الهول للاجئين بالحسكة

2021/02/12 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أفادت وكالة “سانا” السورية بإقدام قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على اختطاف امرأتين من مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة، وعدد من المدنيين خلال مداهمة بلدة العزبة بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لوكالة “سانا” أن “مسلحين من “قسد” اقتحموا أحد أقسام مخيم الهول شرق الحسكة واختطفوا امرأتين واقتادوهما تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة”.

وفي ريف دير الزور الشمالي ذكرت مصادر أهلية لـ”سانا” أن مجموعات “قسد” داهمت بلدة العزبة بعد تطويقها وخطفت عددا من أبنائها واقتادتهم معصوبي الأعين ومكبلين إلى جهة مجهولة.انتهى/25

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