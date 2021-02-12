عبوة ناسفة تستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

2021/02/12 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية بالعاصمة بغداد".وأضاف أن "الانفجار لم ينتج عنه أي إصابات تذكر".

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