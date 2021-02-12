2021/02/12 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، منهية موجة مكاسب قياسية، بعد أن قالت “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية إن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يحدان من فرص تعاف سريع للطلب.وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.74 بالمئة إلى 60.69 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77 بالمئة أيضا إلى 57.79 دولار للبرميل.وكان “برنت” قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، في حين ارتفع خام “غرب تكساس لثمانية أيام متتالية”، ويتجه الخامان نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ يناير 2019.وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء الماضي عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط قلق أوبك..



أسعار النفط تتراجع في الاسواق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط قلق أوبك.. أسعار النفط تتراجع في الاسواق العالمية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط قلق أوبك.. أسعار النفط تتراجع في الاسواق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).