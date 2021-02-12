زلزال بقوة 5 درجات يضرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم

2021/02/12 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضرب زلزال بقوة 5 درجات قضاء كلار في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، .وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، إن "زلزالا بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 ضرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم".وحذرت الهيئة من أن "النشاط الزلزالي مازال مستمرا"، داعية المواطنين إلى "اخذ الحيطة والحذر"./انتهى5

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