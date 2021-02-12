زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال تركيا

2021/02/12 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قسطموني شمال تركيا، بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عبر موقعها الإلكتروني.وأوضح البيان أن الزلزال وقع وسط الولاية في تمام الساعة 06.37 بالتوقيت المحلي، 03.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 6.95 كم.وأكدت وكالة أنباء “الأناضول”، أنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

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